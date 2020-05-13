Британские СМИ заявили об улучшении отношений принцев Уильяма и Гарри

13.05.2020, 14:30, Новости дня

Отношения между британскими принцами Уильямом и Гарри, якобы ставшие напряженными из-за супруги младшего из них, актрисы Меган Маркл, улучшились на фоне болезни их отца принца Чарльза, пишут СМИ.

Издание Entertainment Tonight информирует со ссылкой на свой источник, что в последние месяцы отношения Гарри и Уильяма стали значительно лучше. По некоторым данным, их сплотила болезнь отца, 71-летнего принца Чарльза, у которого был выявлен коронавирус, передает РЕН-ТВ.

Отмечается, что пока Чарльз проходил лечение, сыновья постоянно поддерживали с ним связь по телефону.

«Я знаю, что Гарри и Уильям постоянно созваниваются по телефону. Они также созванивались по видеосвязи на дни рождения детей. Сейчас с принцем Чарльзом все в порядке, но именно эта ситуация заставила братьев возобновить общение», – рассказала королевский эксперт Кэти Николл.

По ее словам, принцы стали восстанавливать отношения еще в феврале. В тот период Гарри начал тосковать по родному дому и семье. Также эксперт сообщила, что в последнее время ослабла и напряженность в отношениях жены Уильяма Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

«Я думаю, что Уильям и Кейт даже скучают по Гарри и Меган. В первую очередь, конечно, по Гарри, потому что он является частью их жизни», – считает Николл.

Сообщения о том, что в отношениях двух братьев появился холод, возникли еще в 2017 году, когда Гарри только начал встречаться с американской актрисой. Ситуация усугубилась, когда в январе Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес.