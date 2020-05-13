“Был лишь лёгкий кашель”: Бывший солист группы «Челси» Роман Архипов заразился коронавирусом

13.05.2020, 14:30, Разное

Певец Роман Архипов, являющийся бывшим солистом группы «Челси», рассказал о том, что заразился коронавирусной инфекцией. Он рассказал, у него отсутствовали серьёзные симптомы заболевания, а испытывал он дискомфорт лишь от легкого кашля.

Согласно утверждению Романа Архипова, мазок, взятый у него медиками, для определения наличия COVID-19 показал положительный результат. Однако анализ крови, который он сдал намного раньше, не выявил следов вируса в организме исполнителя. При этом музыкант отмечает, он не обнаружил у себя признаков опасной болезни, кроме небольшого кашля. Роман Архипов заявил, что старался ограничить свой круг общения и придерживался режима социального дистанцирования.

«Я очень строго соблюдал правила карантина, общение проходило только с теми, кто сдал анализы и прошел тест, но и их было мало. Повышение температуры отсутствовало, иных признаков заболевания также не выявлено. Был только небольшой кашель. Позднее мы всей семьей сдали анализы, которые включают кровь и мазок со слизистых. Результаты исследования крови оказались отрицательными, ничего не было выявлено, а в мазке позднее нашли следы коронавируса», – рассказал Архипов.