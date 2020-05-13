Мнение: Но ты можешь продолжать считать виновными собак

13.05.2020, 14:30, Разное

Когда где-нибудь появляются сообщения, что опять чья-то собака где-нибудь на кого-то напала, из палаты больных догхантерством тут же раздаются вопли, что “проклятое шавло” вообще на земле не нужно (кроме шуток, один такой больной мне так и писал, что собаки никакой пользы никому не приносят, поэтому не нужны) и уничтожать его надо. Поэтому ИМ огромная просьба дальше не читать, а то вдруг шаблоны какие насчёт плохих собак (которые, конечно, сами всегда первые нападают, кто бы сомневался) и хороших людей, на которых эти злые ужасные проклятые собаки нападают, треснут!

“У моей мамы папийоны, в целом мелкие и безобидные. Один из них почему-то не любит детей, не кидается, но поднимает жуткий вопль. Мы это знаем, и их совместного контакта не допускаем. И вот Мама с ними гуляла, навстречу баба с двумя детьми, один вообще грудной на руках, второй уже ходит, но несмышлёный. Баба эта говорит: детка, иди погладь пёсика. Мама, сказала, что этого не надо делать и объяснила почему. Баба что-то ещё невнятно ответила, достала телефон, включила видео, и устроила спектакль «помогите, натравливают собаку на ребёнка, вызовите полицию». При этом даже не придерживала дитё”.

“Видел как пьяный храбрился и брал на слабо хозяйку двух бульмастифов. Мол щас залезу к вам на вашу территорию…”

“У нас во дворе живет яжмать-собаконенавистница. Своих двоих детей приучила до истерики бояться абсолютно всех встречных собак. Если гуляем с песелем (такса), это чудоюдо обходим по максимальному радиусу, иначе начинается бесплатный цирк с истерикой на всю улицу. Из серии: «Памагите люди добрые страшный зверь нас щас заживо сожрет!» Реально хватает орущих детей в охапку и орет на ультразвуке. И дети вместе с ней. Младший пацан недавно в соседкого мопса в процессе ора камнем кинул. Жуть.

А еще вспомнился случай со странным мальчиком. Ждала мужа с собакой на улице. Лето, жара, собакен сидит на жопке и язык чуть не до земли висит. Подходит мама с пацаном лет 10 и спрашивает можно ли собачку погладить, у нее мол язык так смешно болтается.

Ну погладь, мне не жалко, пес добрейший, не укусит/не зарычит. Подходит ее сын к нам, гладит собаку и вдруг приближает лицо к песьей морде, высовывает свой язык и лижет мою собаку в нос. Я в шоке, пес в ахуе, мамашка и пацан ржут. 🙄 вот что это блин было?!

Такая же история была!

Только у меня собака 50 кг(ньюфаундленд, порода без агрессии).

Смеются, радуются, и мать(даже как будто с гордостью) говорит: «Он со всеми собаками так». Оо”.

“Меня ещё убивают мамки, которые на любопытные взгляды своего чада на мою собаку начинают “видишь собака.. У нее зубки… Она тебя может укусить.. Как укусит!! ПОКУСАЕТ ВСЕГО!!! 11ОНА ТЕБЯ СЕЙЧАС ПОКУСАЕТ!! 11″ И трясёт его за руку, ребёнка начинает колотить, от страха истерика. А мамаша меня проводит осуждающим взглядом, дескать, моя собака ребёнка напугала”.

“Господи, чего только мы с ней за долгие годы не натерпелись! И гладить её регулярно без спросу кидаются. И поиграть с ней, например кинув ей мяч в нос.

И облаивали ее – люди, а не собаки. И палками кидались. И песком. И даже кирпичами. И чужие дети на нее сверху падали.

И слышали мы разное.Кто-то умиляется. А однажды на ребенкино “ой, собачка!”, идущий рядом папа мрачно ответил “щас кинется на тебя и голову откусит”.

Один встречный ребенок как-то забился в истерике. “Собака, собака, она меня укусит, укусит!” И затрясся весь. А мама, вместо того, чтобы успокоить, бросилась на ребенка, и как давай его обнимать и кричать ещё громче него “Не укусит! Не укусит! Я не дам, не дам!!!” А мы с собакой, обалдев, тихо обошли их по обочине, как буйных сумасшедших”.

“…ребенок размахивается назад и бьёт собаку по носу зажатой в кулачке металлический детской лопаткой. Сильно бьёт, нос собаке поранил до крови. Мшновенье, бросок – и собака уже держит в пасти маленькую детскую ручку… Руку мы освободили конечно. Но крику было! Особенно меня порадовало коронное – смотрите за своей собакой!!! На моё ответное ” я за своей собакой смотрю, но за своими детьми нужно смотреть тем более! “, мама буквально перешла на ультразвук. Как, говорит, вы можете сравнивать детей и собак! Ребенок на то и ребенок, чтобы делать что хочет. Имеет право. Он же ребенок!”

“Ко мне и моему 85кг алабаю пристала как-то мамаша с мелким 2-3 лет. Совсем без царя в голове баба. Улепетывали мы с бабайкой от этой ненормальной с коляской. А фигли, белый красивый мишка, чё б его не потискать”.

И наконец, у меня у самого был случай. Обычно люди всегда нас с Гафсой пропускают, когда видят, что мы спускаемся по уличной лестнице, благо там ждать-то две секунды. Но как-то один яжекороль потопал прямо на неё. Она его зубами за штаны схватила и он разразился воплями о том, какая собака е-нутая и я сам тоже (и, честно говоря, был неприятно удивлён, какие сейчас мужики пошли, что уже схватить их за штаны – преступление и ужас-ужас, на меня вон в детстве алабай одного неадекватного придурка напал и я еле спасся, так и то не устраивал весь конец света из этого). Ну, тут я, конечно, сам виноват, но, вейс мир, объясните вот кто-нибудь, накукуй вообще топать прямо на собаку?! Или он её намеревался пинком с дороги отшвырнуть, чтобы яжекоролевскому движению по выбранному пути не мешала?