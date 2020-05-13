Пожар в реанимации

13.05.2020, 14:25, Разное

Виновными в гибели пациентов с COVID-19 в Петербурге могут оказаться российские производители медоборудования.

По факту пожара 12 мая в петербургской больнице им. Святого Георгия, при котором погибли пять человек, заведено уголовное дело. Точно так же, как и в результате возгорания, случившегося вечером 9 мая в московской клинической больнице им. Спасокукоцкого, где погибла женщина. У этих трагедий одинаковая предварительная причина: неисправность аппаратов ИВЛ одного и того же российского производителя. В обеих клиниках (и в Москве, и в Петербурге) сегодня лечат больных коронавирусом, чья жизнь зависит от этого дорогостоящего медоборудования.

Во время пожара в петербургской больнице Святого Георгия, по информации городского комитета по здравоохранению, погибли Баличев Василий Васильевич (17.08.1959), Борисов Юрий Николаевич (30.05.1952), Гвадзабия Зинаида Николаевна (27.12.1960), Женихов Анатолий Владимирович (21.10.1958), Рубанов Андрей Анатольевич (29.06.1960). В клинике, ранее перепрофилированной под лечение коронавирусных больных и рассчитанной на 500 мест, они находились с диагнозом COVID-19. Как рассказали «Новой» в медучреждении, на момент пожара как минимум трое из пятерых не могли самостоятельно дышать и были подключены к аппаратам ИВЛ. По предварительной версии, озвученной Смольным,

причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования: загорелся один из аппаратов ИВЛ.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании в здании больницы на Северном проспекте, 1, поступил в 6:23 утра. В 6:29 первые наряды пожарных и спасателей прибыли на место. В 6:36 к ним пришло подкрепление. Всего работало 15 единиц техники и 75 сотрудников МЧС. На место происшествия также выезжали прокурор города Сергей Литвиненко и глава ГСУ СК РФ по Петербургу Александр Клаус.

По информации регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в одной из палат отделения реанимации на шестом этаже. Люди, находившиеся там и подключенные к аппаратам ИВЛ, не могли самостоятельно покинуть горящее помещение и погибли. Пожар удалось локализовать к 6.55 утра. Как заверили в больнице им. Святого Георгия, несмотря на устранение последствий пожара, медучреждение продолжает работу в штатном режиме. Никого из пациентов не планируется переводить в другие стационары. С 13 мая клиника возобновит прием новых больных с коронавирусом.

Почти до полудня вторника в петербургском комитете по здравоохранению не давали никаких комментариев по факту ЧП. Как выяснилось позже, в это время больницу посещал губернатор Александр Беглов, подчиненные ждали окончания его визита. После чего распространили пресс-релиз:

«Погибли пять человек. Большего количества жертв удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженным действиям врачей и медсестер отделения. Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма. Но самое главное — они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия. Считаю, что врачи и медсестры проявили настоящий героизм», — отметил Беглов, покидая клинику. Губернатор пообещал, что родственникам погибших при пожаре будет оказана помощь, в том числе материальная».

Пожарный расчеты у больницы св. Георгия. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Кроме того, 12 мая по распоряжению Беглова не только в больнице им. Святого Георгия, но и во всех городских стационарах начались проверки исправности медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и готовности путей эвакуации тяжелых больных. А Росздравнадзор в тот же день решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в двух клиниках Москвы и Питера, где случились пожары.

Уголовное дело возбудили по ст. 109, ч. 3 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас на месте работают следователи ГСУ СК РФ по Петербургу и сотрудники городской прокуратуры. В рамках дела назначили ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую. Специалистам предстоит выяснить, что привело к возгоранию аппарата искусственной вентиляции легких, который был произведен на Уральском приборостроительном заводе в 2020 году и доставлен в Петербург прямо с производства менее двух недель назад.

«В этой палате стояли аппараты ИВЛ «Авента-М». Они получены нами из Свердловской области 1 мая. До вчерашнего дня претензий к ним не было, — рассказал заведующий отделением общей реанимации Владимир Сулима. — Тем не менее в настоящее время, до итогов расследования, эти аппараты решено не использовать в работе. Используется то оборудование, которое ранее имелось в клинике».

Следственные органы оперативно выяснили, что и в клиническую больницу им. Спасокукоцкого в Москве, и в больницу им. Святого Георгия в Петербурге аппараты ИВЛ «Авента-М» поставлялись с одного и того же предприятия в Свердловской области.

По информации, опубликованной на сайте госзакупок, 24 апреля петербургская клиника заключила контракт стоимостью 441,3 млн руб. на поставку 237 аппаратов ИВЛ «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода (УПЗ). При этом необходимость совершения закупки у единственного поставщика объяснялась так: «Заказчиком (больница Святого Георгия. — Н. П.) принято решение об усилении противоэпидемических лечебных мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), острых респираторных инфекций, внебольничных пневмоний. Закупку аппаратов ИВЛ необходимо провести в сжатые сроки». Согласно контракту, поставщик — концерн «Радиоэлектронные технологии», в состав которого входит УПЗ, — обязывался передать в петербургское медучреждение 237 аппаратов ИВЛ «Авента-М», выпущенных УПЗ в 2020 году, не позднее 150 календарных дней с момента поступления 90% цены контракта на расчетный счет поставщика. По данным сайта госзакупок, сейчас контракт еще находится на исполнении.

30 апреля «Новая» рассказывала о том, как Уральский приборостроительный завод под лозунги об импортозамещении вышел на рынок поставок медицинского оборудования через никому не известные фирмы-посредники. Однако отечественные аппараты ИВЛ значительно уступали по качеству импортным. В результате в 2018–2019 гг. многие контракты на поставку уральского медоборудования российским клиникам (в Тыве, Краснодарском крае, Новосибирске и других регионах) были расторгнуты. Вместо них больницы приобрели аппараты ИВЛ, выпущенные в Германии, Швейцарии и США.

Но в марте 2020 года, с началом эпидемии коронавируса, правительство РФ выделило Минпромторгу 7,5 млрд руб. из резервного фонда на закупку дополнительных аппаратов, чтобы ликвидировать их острый дефицит в регионах России. Единственным поставщиком оборудования назначили концерн «Радиоэлектронные технологии». Больше от уральских аппаратов ИВЛ не отказывался никто: российским медикам просто не оставили выбора.

Нина Петлянова«Новая в Петербурге»