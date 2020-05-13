Новые разоблачения: десятки звезд, включая Леди Гагу, Мадонну и Ники Минаж, стали жертвами хакерской атаки

13.05.2020, 14:20, Разное

Атаке подверглась компьютерная система нью-йоркской юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks, которая работает со многими знаменитостями первой величины. Среди клиентов фирмы Мэрайя Кери, Мадонна, Кристина Агилера, Леди Гага, Ники Минаж, Брюс Спрингстин, Бетт Мидлер, Приянка Чопра, Джессика Симпсон, Роберт Де Ниро и многие другие.

Мы можем подтвердить, что стали жертвами кибератаки. Мы уведомили наших клиентов и наших сотрудников. Мы наняли лучших мировых экспертов, которые специализируются в этой области,

– заявили представители Grubman Shire Meiselas & Sacks.

Сообщается, что хакеры похитили 756 гигабайт данных, включая электронные копии контрактов, переписку клиентов с представителями фирмы, личные данные, в том числе номера телефонов и адреса почт – проще говоря, все хранящиеся на серверах компании данные всех их знаменитых клиентов.

Ники Минаж

Хакеры, совершившие преступление, входят в группу REvil, которую также иногда называют Sodinokibi. Об утечке информации стало известно в начале мая, когда на один из форумов выложили фрагмент контракта Мадонны на гастрольный тур Madame X с Live Nation за 2019-2020 год. Пока неизвестно, какую сумму запросили хакеры и ведет ли фирма с ними переговоры.

В январе эти же хакеры взломали сайты компании обмена валюты Travelex. Те были вынуждены заплатить REvil 2,3 миллиона долларов в биткоинах – благодаря использованию криптовалюты отследить получателей практически невозможно.