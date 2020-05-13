Администрация “Инстаграм” снова удалила страницу Рамзана Кадырова

13.05.2020, 14:17, Разное

Администрация социальной сети “Инстаграм” вновь удалила аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Представители компании “Фейсбук”, владеющей порталом, пояснили, что решение было принято из политических соображений.

Руководство соцсети отметило, что страница Кадырова была удалена с целью исполнения антироссийских санкций США. При попытке зайти в профиль чеченского лидера на экран выводится сообщение о том, что страница недоступна.

Стоит отметить, что аккаунт политика блокируют не в первый раз. Ранее страница была удалена в 2018 году, однако ее восстановили.