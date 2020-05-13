 

Убившему сотрудника СК петербуржцу назначили принудительное лечение

13.05.2020, 14:16, Новости дня

Мосгорсуд назначил принудительное лечение петербуржцу Сергею Григорьеву, который убил работника Следственного комитета у входа в Главное управление ведомства в Москве, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд освободил Григорьева от наказания и назначил ему принудительные меры медицинского характера», – передает ТАСС сообщение суда.

По данным официального представителя СК Светланы Петренко, судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Григорьев страдает психическим расстройством, исключающим его вменяемость. В связи с этим уголовное дело с постановлением о применении к ему меры медицинского характера направлено в Генеральную прокуратуру.

Житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев убил сотрудника СК Владислава Капустина на проходной Следственного комитета в Москве. Газета ВЗГЛЯД писала, что убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур.

В декабре сообщалось, что обвиняемый в убийстве сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина будет направлен на принудительное лечение, так как у него выявлено психическое расстройство.



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