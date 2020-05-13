В Омске начали проверку сообщений о запертых в больнице без врачей пациентах

13.05.2020, 14:16, Новости дня

Минздрав Омской области начал проверку в связи с ситуацией в больнице в Калачинске, где пациентов якобы закрыли без врачей.

«В ситуации с Калачинской ЦРБ будем разбираться очень внимательно», – сообщила глава регионального минздрава Ирина Солдатова, передает РИА «Новости».

В министерстве пояснили, что о ситуации узнали «благодаря неравнодушным жителям и оперативному включению в процесс СМИ».

«Сейчас ведется проверка фактов, изложенных в сообщении…, и реальной ситуации. Мы ожидаем, что в ближайшие часы она завершится, и мы дадим вам максимально фактурный комментарий», – сообщили в ведомстве.

Ранее региональные СМИ со ссылкой на пациентов сообщили, что в Калачинской центральной районной больнице пациентов якобы «закрыли под замком на две недели» и перестали допускать туда врачей, медсестер и родственников.

По их сведениям, прием пациентов 12 мая якобы проводили в автобусе, припаркованном на территории стационара, а пациенты дожидались очереди в автомобилях.

На 13 мая в Омской области зарегистрировано 355 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 23, скончались 10 человек, выздоровели 63.

В апреле больницу в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения COVID-19 у пяти врачей. Позже из нее сбежали несколько человек, включая врачей.