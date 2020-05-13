 

В Омске начали проверку сообщений о запертых в больнице без врачей пациентах

13.05.2020, 14:16, Новости дня

Минздрав Омской области начал проверку в связи с ситуацией в больнице в Калачинске, где пациентов якобы закрыли без врачей.

«В ситуации с Калачинской ЦРБ будем разбираться очень внимательно», – сообщила глава регионального минздрава Ирина Солдатова, передает РИА «Новости».

В министерстве пояснили, что о ситуации узнали «благодаря неравнодушным жителям и оперативному включению в процесс СМИ».

«Сейчас ведется проверка фактов, изложенных в сообщении…, и реальной ситуации. Мы ожидаем, что в ближайшие часы она завершится, и мы дадим вам максимально фактурный комментарий», – сообщили в ведомстве.

Ранее региональные СМИ со ссылкой на пациентов сообщили, что в Калачинской центральной районной больнице пациентов якобы «закрыли под замком на две недели» и перестали допускать туда врачей, медсестер и родственников.

По их сведениям, прием пациентов 12 мая якобы проводили в автобусе, припаркованном на территории стационара, а пациенты дожидались очереди в автомобилях.

На 13 мая в Омской области зарегистрировано 355 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 23, скончались 10 человек, выздоровели 63.

В апреле больницу в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения COVID-19 у пяти врачей. Позже из нее сбежали несколько человек, включая врачей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / СМИ выяснили, что у Ассанжа и его юриста есть двое детей

22.04 / Эксперт оценил желание Украины заработать на хранении чужой нефти

03.04 / Следователя и двух генералов полиции обвинили в злоупотреблениях

10.04 / CGTN – забытый вкус местной кухни и походы за покупками — на улицы Ухани возвращается жизнь

17.04 / Названо число нарушивших ограничения на передвижение по Москве жителей

02.04 / Панин: Я посмотрел про “Курск”, как его утопили, бл…дь. Посмотрели про Беслан, как там напалмом детей сожгли, бл…дь. Слезы текут, бл…дь… Позор, стыдно, бл…дь!

01.05 / СБУ разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к протестам во время майских праздников из-за карантина

04.05 / Bild – каждая пятая защитная маска из Китая непригодна для использования

06.05 / В Москве начали сносить павильоны «Дома-2»

05.05 / Новый Audi Q4 e-tron станет самым дешевым электрокаром Audi

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска