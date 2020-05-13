Скандалы: Особенности волгоградского следствия

13.05.2020, 14:10, Разное

Руководителя областного отдела СКР Абакара Абдуллаева заподозрили в вымогательстве 7 млн и похищении человека, совершенном в составе группы лиц

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя следственного отдела Следственного комитета РФ (СКР) по Краснооктябрьскому району областного центра Абакара Абдуллаева. Он подозревается в вымогательстве и похищении человека, совершенном в составе группы лиц, у потерпевшего требовали 7 млн руб. Следователь уже арестован. Правоохранительные органы от комментариев воздерживаются. Напомним, около года назад под уголовное преследование попал и бывший руководитель следственного управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев.

Центральный районный суд Саратова заключил на два месяца под стражу по подозрению в вымогательстве и похищении человека, совершенных группой лиц (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ и п. п. «а», «в», «ж» и «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщила пресс-служба суда. По данным “Ъ”, речь идет о руководителе следственного отдела СКР по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакаре Абдуллаеве и еще двух лицах, которые не являются работниками Следственного комитета.

Руководителя следственного отдела Краснооктябрьского района Волгограда задержали сотрудники регионального УФСБ 10 мая. По предварительным данным, он и еще двое лиц, в отношении которых также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, подозреваются в вымогательстве 7 млн руб. По делу проходят двое потерпевших.

Свою причастность господин Абдуллаев отрицает.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР Наталия Рудник сказала “Ъ”, что пока следственные органы не готовы предоставить более подробную информацию об уголовном деле. В УФСБ по Волгоградской области также отказались от комментариев.

По данным “Ъ”, предприниматель, который сейчас проходит по делу в качестве потерпевшего, мог быть должником подозреваемого сотрудника СКР, однако в силовых структурах эту информацию подтверждать не стали.

Напомним, год назад, в июне 2019-го, в Волгограде был задержан по подозрению в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также незаконном обороте оружия и боеприпасов (п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 222 УК РФ) Михаил Музраев, в течение 11 лет возглавлявший управление СКР по Волгоградской области. Ему инкриминируется организация поджога осенью 2016 года дома семьи местного губернатора Андрея Бочарова. Весной этого года ему предъявили новое обвинение — по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Михаил Музраев также не признает вину.

Марина Ковалева