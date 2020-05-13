 

Доктор Евгений Комаровский напомнил о полезных свойствах моркови

13.05.2020, 14:09, Разное

Российский медик и ведущий Евгений Комаровский заявил о недооцененной пользе моркови. На своей странице в Instagram-аккаунте кандидат медицинских наук опубликовал новый пост, посвященный этому корнеплоду.
Евгений Комаровский отметил, что морковь имеет множество полезных свойств, но люди недооценивают этот овощ. Так, морковь содержит в себе витамин A, его количество в два раза превышает суточную норму. Кроме того, корнеплод способен предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, защитить печень и улучшить зрение. Еще морковь отличается противовоспалительным эффектом, что полезно при простуде.

Подписчики поблагодарили Евгения Комаровского за напоминание о пользе моркови. Некоторые добавили, что ее рекомендуют есть во время беременности, поскольку овощ способствует повышению гемоглобина, отмечает сетевой ресурс «Народные новости».
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