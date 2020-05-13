Польша обвинила ЕС в поставке некачественных масок в 16 стран

13.05.2020, 14:08, Новости дня

Медицинские маски, которые Евросоюз распределил в 16 стран, оказались некачественными, сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

«Мы получили 60 тыс. масок из транша Европейского союза. К сожалению, они не имеют сертификата «С», что нас обеспокоило, и мы направили их на исследование. Я, к сожалению, должен вас проинформировать, что те маски, которые закупил Европейский союз, не соответствуют никаким нормам и не могут быть распределены для медиков», – приводит РИА «Новости» слова главы польского ведомства.

Шумовский намерен направить соответствующее письмо в Европейскую комиссию.

«Мы знаем, что эти маски направлены в 16 стран, но нам не известно о сомнениях ни из одной из стран. Мы надеемся, что наше сообщение позволит сделать так, чтобы эти маски не были распределены тем людям, которые с их помощью должны защищаться», – добавил он.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как коронавирус подталкивает Евросоюз к распаду.