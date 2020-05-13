 

Путина возмутила недостаточная исполнительская дисциплина в регионах

13.05.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину, отметив, что выплаты медработникам в ряде регионов не проводили до тех пор, пока он несколько раз об этом не сказал.

«Пока несколько раз не сказал, не во всех регионах провели выплаты медработникам», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что доходы бюджета значительно сократились, однако средства на поддержку изыскиваются, поэтому надо доводить помощь до конца. При этом в двух-трех регионах выплаты медработникам пока еще не осуществлены, сказал Путин.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство оперативно довело до регионов средства на доплаты медикам, которые борются с коронавирусом, но из выделенных 27,5 млрд рублей было выплачено только 4,5 млрд.

В понедельник Путин заявил, что всего 56 субъектов выплатили дополнительные средства медработникам, борющимся с коронавирусом, а получили деньги меньше половины медиков.



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