Российские специалисты прибыли в Приднестровье для помощи в борьбе с коронавирусом

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13.05.2020, 13:53, Новости дня

Руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора Татьяна Руженцова и завсектором российского научно-исследовательского института Татьяна Красновская прибыли в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику для оказания методической помощи медикам ПМР в борьбе с коронавирусом, сообщил канал «Первый Приднестровский».

По данным телеканала, российские специалисты планируют посетить карантинные центры, в том числе республиканскую клиническую больницу, Слободзейскую Центральную районную больницу, COVID-лабораторию и другие медучреждения.

«Наша задача – показать те направления, которые выработаны сегодня эпидемиологами нашей республики, показать алгоритмы сопровождения пациента, схемы лечения, которые выработаны у нас. И, соответственно, получить еще определенные рекомендации», – передает РИА «Новости» слова и.о. министра здравоохранения ПМР Елены Куличенко.

Делегация Роспотребнадзора будет работать в Приднестровье до 17 мая.

По данным оперштаба непризнанной республики, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 689 приднестровцев, 27 человек скончались, 274 пациента выздоровели.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



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