Минздрав запретил отчислять студентов, не желающих работать с больными коронавирусом

13.05.2020, 13:53, Новости дня

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отверг возможность академической задолженности или отчислении студентов-медиков, которые не хотят проходить практику в красной зоне, где лечат больных коронавирусом.

Министр напомним, что студенты старших курсов медвузов могут идти на практику в красную зону на основании трудового договора, при личном согласии и при отсутствии медицинских противопоказаний. Все гарантии, которые распространяются на штатных сотрудников больницы, должны распространяться и на таких студентов.

«Если студент не может работать (в красной зоне), у нас нет обязательности всем прийти в красную зону… разговора об академической задолженности или отчислении быть не должно», – подчеркнул Мурашко, передает РИА «Новости».

В то же время он отметил, что система здравоохранения испытывает дефицит, но не в полном объеме студентов 4-5 курсов, к тому же их помощь нужна и на других этапах: в лабораториях и на амбулаторном приеме.

Также Мурашко заявил, что 400 очагов коронавируса возникло в больницах, из-за чего туда опасаются приходить пациенты.

За последние сутки в РФ выявлено 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 2212 человек. Накануне, 12 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 899 Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 861.

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