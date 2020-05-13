Минздрав призвал к реформированию системы ОМС

13.05.2020, 13:53, Новости дня

Систему обязательного медицинского страхования (ОМС) нужно реформировать и цифровизировать, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«То, что система ОМС должна трансформироваться, однозначно. Во-первых, информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит», – передает его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что речь не идет об оптимизации системы.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с коронавирусом показала необходимость реформирования системы ОМС, так как нынешняя «слишком формальная».