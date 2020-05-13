 

Россияне стали чаще умирать из-за алкоголя

13.05.2020, 13:48, Новости дня

С начала вспышки коронавируса россияне стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил на заседании Государственной думы, что «в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», передает ТАСС.

«И мне кажется, вот эти обсуждения, которые были – поднять возраст для продажи алкоголя до 21 года. (…) Не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но я думаю, что нужно подумать об алкоголе в определенной степени, (…) путь к сокращению смертности, заболеваемости – именно путь сокращения потребления алкоголя», – добавил министр.

Ранее глава Минздрава заявил о выросшем за время самоизоляции потреблении алкоголя в России.

При этом в конце апреля специалисты Роскачества пришли к выводу, что в период самоизоляции от алкогольных напитков отказались 45% россиян.



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