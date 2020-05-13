Судебное решение по ходатайству о снятии обвинений с Флинна отложено

13.05.2020, 13:45, Новости дня

Американский судья отложил решение по ходатайству министерства юстиции о снятии обвинений в отношении Майкла Флинна, заявив, что он ожидает, что независимые группы и правоведы представят свои доводы против попытки оправдать бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности, которому вменяли дачу ложных показаний ФБР.

Федеральный окружной судья Вашингтона Эммет Салливан заявил, что он ожидает, что отдельные лица и организации захотят вмешаться в дело с политической подоплекой.

Решению Салливана предшествовал крайне необычный шаг правительства на прошлой неделе, когда оно изменило свою позицию по обвинениям против Флинна и согласилось с заявлением экс-советника Белого дома об отказе от собственного признания вины.

В ходе расследования вмешательства в выборы в США в 2016 году, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, Флинн признал себя виновным в том, что лгал следователям о своих контактах с российским послом по поводу снятия американских санкций в период между избранием Трампа президентом и его инаугурацией.

После завершения расследования Мюллера в прошлом году Флинн сменил адвокатов и заручился поддержкой Трампа, заявив, что он был втянут в партийный сговор ФБР и министерства юстиции.

В январе генеральный прокурор Уильям Барр поручил федеральному прокурору в Сент-Луисе Джеффу Денсену проверить, как велось дело Флинна.

На прошлой неделе Дженсен публично заявил, что он рекомендует снять обвинения, отметив, что повторный анализ отчетов и сообщений ФБР показал, что у бюро не было веских оснований допрашивать Флинна, поэтому любые его ложные показания не имели значения для уголовного расследования.

Попытки министерства юстиции закрыть дело вызвали протесты представителей правоохранительных органов и демократов, заявивших, что система уголовного правосудия поддается политическому давлению со стороны администрации Трампа.

Судья Салливан сообщил, что он «в свое время» объявит сроки, когда внешние стороны смогут представить аргументы против ходатайства министерства юстиции.