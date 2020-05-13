 

Байден победил на праймериз в Небраске

13.05.2020, 13:45, Новости дня

Праймериз в Небраске прошли без инцидентов в условиях, когда избиратели старались держаться подальше от избирательных участков, одновременно поставив рекорд в заочном голосовании: по почте было отправлено около 400 тысяч бюллетеней.

Бывший вице-президент Джо Байден, который, по всем признакам, станет кандидатом в президенты от Демократической партии, одержал легкую победу на праймериз во вторник.

Это были первые праймериз с возможностью проголосовать лично в условиях пандемии коронавируса после праймериз в Висконсине пять недель назад, которые подверглись широкой критике.

Республиканцы также провели праймериз по выборам в Сенат, на которых убедительную победу одержал действующий сенатор Бен Сасс, ранее критиковавший президента Дональда Трампа, что вызвало появление у него соперников.

Власти призывали людей голосовать по почте, но республиканский губернатор Пит Рикеттс пообещал, что личное голосование также будет возможно.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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