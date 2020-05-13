Верховная Рада приняла “антиколомойский” закон

13.05.2020, 13:41, Новости дня

13 мая на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты приняли законопроект, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За” проголосовали 270 нардепов, против – 51.

Скриншот: RadaTVchannel / YouTube

В повестке дня внеочередного заседания Рады 13 мая законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” (известен как “антиколомойский” закон) указан вторым вопросом.

Перед голосованием президент Украины Владимир Зеленский призвал его поддержать. По словам главы государства, речь идет о защите украинской экономики.

В первом чтении законопроект был принят 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Бизнесмен назвал этот законопроект “не “антиколомойским”, а антиукраинским”.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной. Сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что без принятия документа дальнейшее сотрудничество с МВФ будет невозможным.