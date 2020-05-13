Власти Киева планируют возобновить работу общественного транспорта с 22 мая

13.05.2020, 13:41, Новости дня

Работу наземного общественного транспорта в обычном режиме в Киеве планируют восстановить после 22 мая. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции, говорится на сайте Киевской городской госадминистрации.

Он отметил, что сегодня транспорт пока работает в ограниченном режиме и пользоваться им можно только при наличии спецбилета.

“Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но надо понимать, что остановить общественный транспорт можно за один день. А вот чтобы полностью восстановить его работу – нужно некоторое время. То есть это делается постепенно. Поэтому, чтобы перейти на обычный режим работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах и восстанавливать сеть маршрутов общественного транспорта”, – отметил он.

Кличко подчеркнул, что в первую очередь будет восстанавливаться работа электротранспорта, в частности трамваев и троллейбусов.

По его словам, 12 мая на улицы города уже вышли 30 дополнительных единиц транспорта на все маршруты. Речь идет о 22 маршрутах общественного транспорта, по которым сегодня перевозят пассажиров.

“Их обслуживает уже более 300 машин подвижного состава. И мы ежедневно будем увеличивать количество единиц транспорта”, – добавил столичный мэр.

Кроме того, Кличко обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой разрешить работу Киевского метрополитена с 25 мая.

Движение общественного транспорта в Киеве остановлено с 23 марта в связи с карантинными мерами по борьбе в пандемией коронавируса. Перевозки были разрешены лишь для правоохранителей, медиков, работников аптек, продуктовых магазинов, экстренных служб.

Разработанный правительством план выхода Украины из карантина состоит из пяти этапов. Первое смягчение ограничений началось после 11 мая. В областях, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19, будут установлены специальные карантинные ограничения, более жесткие, чем в остальных регионах.

Согласно предложенному правительством плану выхода из карантина, третий этап (когда частично заработает метро) будет введен, если в течение 10 дней подряд количество выздоровевших от COVID-19 украинцев в два или более раз будет превышать количество новых случаев заболевания, а больницы будут заняты пациентами с коронавирусной инфекцией менее чем на 10%.

На утро 13 мая число зарегистрированных случаев COVID-19 в Украине составило 16 425, умерли 439 человек, вылечились 3716.

В Киеве на 13 мая от коронавирусной инфекции скончались, по данным КГГА, 40 человек, вылечились 169. Всего в столице зарегистрировано 1960 случаев COVID-19.