 

Первый замглавы ОПУ Трофимов: Не думаю, что Зеленский ограничится пятилетним сроком президентства

13.05.2020, 13:41, Новости дня

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону не исключил, что Владимир Зеленский будет повторно баллотироваться на пост президента. 

“Мое личное мнение: я не думаю, что [Зеленский ограничится] пятилетним сроком. Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции… Почему? Потому что действительно пяти лет мало для политики, чтобы что-то изменить”, – сказал Трофимов.

Он подчеркнул, что это его личное мнение, он не обсуждал эту тему с Зеленским. 

“Я не могу решать за президента – идти ему или нет и что делать. Как бы там ни было, еще много времени, чтобы что-то делать, менять, делать выводы… Это будет исключительно его решение”, – сказал заместитель главы Офиса президента.

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.  

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. 

“Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года.  

Конституция Украины разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд. 

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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