Ученые доказали, что коронавирус может инфицировать клетки кишечника людей

13.05.2020, 13:35, Разное

По всей видимости, коронавирус SARS-CoV-2 способен инфицировать не только дыхательную систему, но кишечник человека. Ученые обнаружили его в клетках кишечника и в фекалиях. Исследование опубликовано в Nature Medicine.

Исследователи вырастили органоид человеческого кишечника – уменьшенную в размере и несколько упрощенную его «лабораторную версию». Такие модели уже применялись раньше для изучения этого органа. В новом исследовании авторы смогли продемонстрировать на этом органоиде, что коронавирус SARS-CoV-2 способен инфицировать эпителий кишечника человека. Вирус, который находился в кишечных клетках, был жизнеспособным, ученые убедились, что он способен размножаться.

Параллельно с этим ученые выделили коронавирус SARS-CoV-2 из фекалий пациентки с COVID-19, что также утверждает в пользу того, что кишечное заражение возможно.

Для экспериментов ученые впервые вырастили и органоид кишечника летучей мыши. Они указывают, что коронавирус SARS-CoV-2 во многом похож на коронавирусы, которые инфицируют летучих мышей. Поэтому такие органоиды в будущем помогут лучше изучить коронавирусы. В новом исследовании эпителиальные клетки кишечника летучей мыши также удалось заразить SARS-CoV-2.

Ранее ученые уже высказывали предположения, что COVID-19 может передаваться фекально-оральным путем.