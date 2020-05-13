Из-за коронавируса в России кардинально упала аварийность

13.05.2020, 13:33, Новости дня

Пандемия коронавируса и карантин буквально “зачистили” дороги России, резко сократив количество транспорта на них. Итогом стало небывалое ранее снижение количества ДТП.

Так, в апреле аварий стало меньше на 43,4% (до 6,2 тысяч ДТП), в отдельных регионах – на 65-90%. Количество погибших в ДТП снизилось на 23,3% (до 768 человек), раненых – на 42,7% (до 7,8 тысяч человек) пишет “Коммерсант” со ссылкой на статистику ГИБДД России.

Такого спада аварийности не было за всю историю наблюдений в России, сообщил глава общественного совета Минтранса, директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. Такая статистика объясняется как вводом ограничений из-за коронавируса, так и общим замедлением экономики, при котором сокращаются пробеги транспорта.

На первом месте по снижению аварийности – Чечня, которая одной ввела ограничения, закрыла границы для въезда и выезда, а передвижение по республике запретили с 20:00 до 8:00. В итоге показатель аварийности в апреле там снизился на 88%: за месяц в регионе было всего одно ДТП с одним пострадавшим. Далее идут Москва (минус 66%), Пермский край (-65,2%), Курская (-61,3%), Магаданская (-60%) области. В Томской, Ульяновской областях, Карелии, Республике Коми, Забайкальском крае и Хакасии аварийность сократилась в пределах 15-19%.

Но попутно в Москве и регионах из-за пустых дорог стало больше нарушителей скоростного режима и, как следствие, количество погибших в ДТП. Так, за месяц в Москве стало на 19% больше погибших, хотя количество транспорта сократилось почти вдвое: например, 8 мая по Москве ездили 1,48 млн машин против 2,21 млн штук ровно год назад. Михаил Блинкин считает, что рост скоростей и тяжести аварий в той же Москве провоцирует хорошее качество дорог и малое количество машин.

“Малочисленные автомобили и отсутствие людей создают мнимое ощущение безопасности, – отмечает член правительственной комиссии по безопасности движения Наталья Агре. – Водители разгоняются и смело отводят глаза от дороги, так как препятствий кажется меньше. Отвлекаются чаще всего на смартфоны. Из-за этого увеличивается количество тяжелых попутных столкновений”.

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АвтоВести