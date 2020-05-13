Розничные продажи в Великобритании в апреле снизились рекордными темпами

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13.05.2020, 13:32, Новости дня

Розничные продажи в Великобритании резко снизились в прошлом месяце, поскольку меры по борьбе с коронавирусом ограничили потребительскую активность.

Объем розничных продаж в апреле сократился на 19,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Британского консорциума розничной торговли (BRC). Снижение оказалось максимальным с начала наблюдений в 1995 году.

В феврале-апреле продажи непродовольственных товаров в магазинах упали на 36%. Продажи продуктов питания за этот период выросли на 6%, поскольку потребители запаслись предметами первой необходимости в связи с карантином. Онлайн-продажи непродовольственных товаров в апреле подскочили почти на 60%.

По данным Barclaycard, расходы по кредитным и дебетовым картам в апреле упали на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы в пабах и ресторанах упали на 97%, в то время как продажи в супермаркетах выросли на 14%, показали данные Barclaycard.

Экономика Великобритании в первом квартале сократилась на 2% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, сообщило в среду Национальное статистическое управление (ONS). Это максимальное снижение в квартальном выражении с конца 2008 года.



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