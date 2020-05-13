 

ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников

13.05.2020, 13:32, Новости дня

Выплаты субсидий малым и средним предприятиям (МСП) из пострадавших отраслей в размере одного МРОТ на сотрудника начнутся 13-14 мая, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Программа субсидирования и информационные ресурсы запущены с 1 мая. Прием заявлений идет через личный кабинет и по электронным каналам связи, отметил Егоров. Предусмотрена возможность подачи письменного заявления.

К 13 мая подано 307 тыс. заявлений, из них 227 тыс. заявлений соответствуют условиям, установленным постановлением правительства.

Количество сотрудников, которые работают в подавших заявления МСП, составляет 1,619 млн человек. Таким образом, 40% сотрудников охвачены данной программой.

При этом 77 тыс. заявлений направлены в казначейство, а затем переданы в банки. В связи с этим выплаты пойдут с 13-14 мая, подчеркнул Егоров.

ФНС обнародует сведения о выплате компаниям.

Правительство выделит 81,1 млрд руб. на предоставление субсидий МСП из пострадавших отраслей. Президент Владимир Путин поручил оказать МСП помощь из расчета один МРОТ на сотрудника. Выплаты в размере 12130 руб. на человека можно использовать для решения неотложных задач и выплаты зарплаты.



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