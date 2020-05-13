Ректор МГУ предложил новые сроки проведения ЕГЭ

13.05.2020, 13:30, Новости дня

Проведение ЕГЭ с конца июня 2020 года позволило бы вузам завершить приемную кампанию в августе и начать учебный год с 1 сентября, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Садовничий сообщил на совещании Российского союза ректоров, что «для нас было бы хорошим делом, если бы мы смогли провести ЕГЭ, начиная с конца июня, с самого конца июня, и тогда бы мы в августе могли завершить зачисление и начать первый год для первокурсников как обычно», передает ТАСС.

Он добавил, что «все будет зависеть от ситуации».

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2020 году планируется проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз. Сроки проведения экзаменов будут скорректированы.