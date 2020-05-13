Политолог объяснил причины объединения НАО и Архангельской области

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13.05.2020, 13:30, Новости дня

«Логика объединения заключается в том, чтобы убрать лишние бюрократические цепочки и выровнять бюджетное обеспечение на душу населения», — сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщения о намерении объединить Ненецкий автономный округ и Архангельскую область.

«Основная идея и логика объединения заключается в том, чтобы объединить негустонаселенный, но достаточно богатый Ненецкий автономный округ и гораздо более многочисленную, но менее бюджетно обеспеченную Архангельскую область», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Объединение позволит убрать лишние бюрократические цепочки и выровнять бюджетное обеспечение на душу населения. Но это требует серьезной работы, потому что для реализации такого решения потребуется референдум», – сказал собеседник. 

С другой стороны, продолжил эксперт, само по себе существование отдельных субъектов федерации с незначительным количеством жителей вызывает вопросы. «Первая объединительная волна прошла у нас в 2000-х годах. Тогда Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край и Пермский край прошли по этому пути», – добавил Минченко. 

Напомним, врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил сообщения о решении объединить регион с Архангельской областью. «Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут», – сказал он радиостанции «Говорит Москва». Бездудный добавил, что более полная информация появится в среду после обеда. 

Еще в начале апреля сообщалось, что Архангельская область и Ненецкий автономный округ могут объединиться в один регион, который, вероятно, возглавит Александр Цыбульский, назначенный президентом Владимиром Путиным на должность врио губернатора Архангельской области.



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