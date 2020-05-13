Ученые из Канады рассказали о полезных свойствах картофеля для фигуры женщин

13.05.2020, 13:30, Разное

Ученые из Канады провели исследование, в ходе которого выяснили влияние картофеля на тело человека. Эксперты обнаружили полезные свойства у данного овоща для женской фигуры.

Ранее большинство диетологов не советовали употреблять много картофеля, поскольку он отличается высоким содержанием крахмала. Однако недавние исследования доказали, овощ способен поддерживать работу мышц так же, как белок животного происхождения. Согласно информации из издания Nutrients, в эксперименте приняли участие 24 молодые женщины возрастом от 18 до 24 лет. Добровольцев разделили на две группы, одна из которых в течение 2 недель питалась специально приготовленным пудингом.

В состав блюда входило 25 грамм изолята картофельного белка. В рационе другой группы не было вытяжек из данного овоща. Все женщины до начала исследования употребляли пищу с нормальным количеством белка. После исследования общего состояния организма всех участников, эксперты обнаружили, что у первой группы в мышечной ткани активно вырабатывались миофибриллярные белки. Данные вещества способны улучшить функционирование скелетных мышц. Раньше специалисты считали, что укрепление мышечной ткани происходит за счет белка животного происхождения, а растительный не способен на это. Однако новые данные опровергают это мнение.