В Москве ввели систему “Карантин”, выявляющую машины без пропусков

13.05.2020, 13:20, Новости дня

В Москве с 1 мая заработала система контроля автомобилей, с помощью которой в режиме реального времени возможно выявлять в потоке машин те, которые передвигаются без пропуска. Об этом рассказал глава дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Москвы Евгений Леглер.

Сотрудники ГИБДД получили около 800 смартфонов с установленной на них программой “Карантин”. С ее помощью сотрудник ДПС может подключиться к любой стационарной камере и использовать ее для поиска нарушителей. Сообщается, что за майские праздники инспекторы задержали более 3,7 тысячи автомобилей.

“Никаких дополнительных камер мы не устанавливали, просто разработали такое сложное приложение, которое работает с помощью нейронных сетей. Мы хотим предотвратить въезд в город людей без пропуска, чтобы дальше они не получали штрафы с камер”, – пояснил Евгений Леглер.

На разработку приложения потратили около 27 миллионов рублей, пишет “Коммерсант”.

Пока что систему используют для выявления нарушителей пропускного режима, в дальнейшем ее хотят применять для поиска машин без регистрации в ГИБДД, без полисов ОСАГО, а также для поимки неплательщиков штрафов. Программное обеспечение позволяет выделять на дорогах и машины с иностранными номерами.

“Главная цель – не сбор денег с водителей, а разъяснительная работа. Многие давно не выезжали на улицы Москвы, забыли, кто-то едет из других регионов и вообще не был знаком с этой историей. Лучше, если такого водителя остановят на въезде, все ему разъяснят без штрафа, чем потом водитель получит постановления с камер. Никто их нервировать и штрафовать не будет. Пропуск можно быстро оформить прямо на месте на сайте mos.ru. В системе данные появятся в течение пары минут”, – рассказал Леглер.

Однако журналисты Autonews отметили, что сразу после презентации приложения инспекторы ГИБДД выписали водителю без пропуска протокол по статье 3.18.1 КоАП Москвы, штраф по которому составляет 5000 рублей.

В Москве пропускная система действует с 15 апреля.​ Без спецпропуска нельзя передвигаться по городу на общественном, личном или служебном транспорте.​ С 12 мая в столице действуют масочный и перчаточный режимы. За их отсутствие могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.