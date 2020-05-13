Парламент Казахстана одобрил закон об обязательной вакцинации детей

13.05.2020, 13:20, Новости дня

Одобренный парламентом Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения предусматривает обязательную и добровольную вакцинацию всех граждан Казахстана, а также запрещает непривитым детям посещать детские сады. Проект кодекса одобрил парламент.

По словам депутата Зауреш Аманжоловой, непривитые дети будут допускаться в детсады, если 95% других детей привиты.

В кодексе нет нормы о жестких наказаниях родителей, которые не будут прививать своих детей. Три года назад министерство по делам религии и гражданского общества предлагало внести штраф около $68 за уклонение от прививок – в проект поправки в закон “О религиозной деятельности”.

Согласно проекту закона, к обязательным прививкам теперь относятся: вирусный гепатит А, вирусный гепатит В, гемофильная инфекция типа b, дифтерия, злокачественные новообразования шейки матки, коклюш, корь, краснуха, пневмококковая инфекция, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит.

Прививки – бешенство, брюшной тиф, грипп, клещевой вирусный энцефалит, сибирская язва, туляремия, чума – будут делать по эпидемиологическим и клиническим показаниям.

Законопроект направлен на рассмотрение в сенат.

Проект закона об обязательной вакцинации вызвал споры и критику в Казахстане из-за недоверия населения к качеству вакцин, а также из-за возможного риска осложнений после вакцинации. Граждане инициировали онлайн-петиции, одна из последних набрала более 166 тысяч подписей. Люди массово высказывались против обязательной вакцинации и на портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав заявил, что отказ от вакцинации детей является нарушением права детей на охрану здоровья, гарантированного Конституцией и определенного Конвенцией о правах ребенка ООН.

В Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения внесены также поправки, регламентирующие порядок изъятия органов и тканей у посмертного донора. В случае отсутствия волеизъявления о несогласии стать донором изъятие органов умершего разрешается только с письменного согласия близких родственников. Проект закона также исключает возможность вывоза органов и тканей из страны для иностранных граждан.