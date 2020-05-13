 

Зеленский призвал Раду принять закон о банках ради спасения экономики

13.05.2020, 13:16, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады принять законопроект о запрете возвращения национализированного Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

«Медики защищают здоровье и жизнь украинцев, наши военные защищают наш суверенитет, есть вопрос защиты нашей экономики… Я обращаюсь к вам с просьбой, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас», – цитирует РИА «Новости» Зеленского. 

На внеочередном заседании Рада приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. 

Решение на внеочередном заседании в среду поддержали 270 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Принятие этого законопроекта делает невозможным возвращение прежним владельцам национализированных банков, в том числе и государственного Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому. 

Кроме того, закон направлен на усовершенствование регулирования деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере.

Документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.

Законопроект являлся условием предоставления кредита от МВФ. Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не намерена возвращать «Приватбанк» Коломойскому.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся Коломойский. Причиной такого решения стало якобы выведение бывшим руководством банка значительных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к бывшим владельцам банка обвинив их в мошенничестве. Высокий суд Лондона в декабре 2017 года выдал приказ об аресте активов бывших владельцев банка на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом Киевский суд признал незаконной национализацию Приватбанка, однако минфин и нацбанк подали апелляции на решения судов.



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