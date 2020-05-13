Шнуров и Пугачева потеснили Бузову в рейтинге музыкантов

13.05.2020, 13:16, Новости дня

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и народная артистка СССР Алла Пугачева обошли исполнительницу Ольгу Бузову в рейтинге музыкантов, которым больше всего доверяют россияне.

Исследовательский холдинг «Ромир» представил рейтинг самых популярных музыкантов и исполнителей. В ходе опроса россиянам было предложено ответить на вопрос: «Кому из публичных личностей РФ вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего».

В результате участники топ-10 музыкантов и исполнителей по сравнению с зимним рейтингом, в целом, не изменились. При этом изменения произошли на трех верхних строчках рейтинга. Так, Ольга Бузова опустилась на третьей место, а Сергей Шнуров и Алла Пугачева поднялись на первое и второе места соответственно.

В первую десятку также вошел Юрий Шевчук, дебютировавший в прошлый раз на 13 месте, а Дмитрий Билан выбыл из десятки исполнителей, пользующихся наибольшим доверием. Также доверие россиян потеряла Лолита Милявская, оказавшаяся на 10 месте рейтинга.

В исследовании приняли участие 2,4 тыс. респондентов старше 14 лет из городов с населением более 10 тыс. человек. По результатам опроса проводился подсчет голосов, отданных за каждого человека с учетом места его упоминания: то есть за первое место личности присваивалось семь баллов, за второе – шесть, и так далее до седьмого места.