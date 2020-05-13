 

В Госдуму внесли поправку о возможности дистанционного голосования на выборах

13.05.2020, 13:16, Новости дня

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» внесла на рассмотрение нижней палаты парламента поправку о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, сообщил соавтор поправки, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

«При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования», – сказал Вяткин, передает РИА «Новости».

Поправка вносится ко второму чтению проекта, который касается совершенствования процедуры сбора подписей и проверки подписных листов.

Отметим, что в начале мая президент Польши Анджей Дуда подписал закон о заочном голосовании на выборах главы государства.



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