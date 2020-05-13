Страницу Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций

13.05.2020, 13:10, Разное

В социальной сети Instagram заблокировали страницу главы Чеченской республики Рамзана Кадырова из-за санкций, введенных против него США и вызванных неоднократными фактами нарушения прав человека. Об этом агентству РИА Новости рассказали представители компании Facebook, куда также входит и популярная у чеченских политиков сеть Instagram.

«Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами», — объяснили в компании.

Кроме того, сегодня подписчики не смогли попасть и на страницы депутата Госдумы Адама Делимханова, председателя парламента региона Магомеда Даудова и вице-премьера правительства Абузайда Висмурадова. По данным «Новой», сегодняшние блокировки связаны в том числе и с угрозами в адрес журналистов «Новой газеты».

В середине апреля Кадыров в своем инстаграме провел прямой эфир, в ходе которого начал угрожать журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной. Претензии главы республики вызвала ее статья о ситуации с коронавирусом в Чечне. В Кремле не увидели «ничего необычного» в заявлениях Кадырова и отказывались реагировать на его действия.

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Социальная сеть не первый раз блокирует профили главы Чечни. В 2017 году его фейсбук и инстаграм деактивировали после того, как Кадырова внесли в «список Магнитского». Тогда глава региона рассказал, что он и сам собирался удалиться из соцсетей и пообещал не восстанавливать свои аккаунты. Впрочем, вскоре он завел новую страницу в инстаграме и вплоть до сегодняшнего дня активно ее использовал.