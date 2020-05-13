В России приняли решение о переносе ЕГЭ-2020 на поздний срок

13.05.2020, 13:09, Разное

Минпросвещения РФ приняло решение о переносе ЕГЭ-2020 на более поздний период. А ОГЭ и вовсе могут отменить, как это сделали в Свердловской области, о точной дате проведения единого государственного экзамена сообщат позднее.

На перенос ЕГЭ повлияла пандемия коронавируса. Многие школьники вынуждены обучаться на дому. Но в более затруднительном положении находятся ученики без доступа к интернету. Из-за данного форс-мажора в РФ решили перенести сдачу экзаменов.

Под вопросом остается судьба ОГЭ, но существует высокая вероятность, что его в этом году отменят полностью. Именно так поступили в Свердловской области. Девятиклассникам выставят итоговые оценки по предметам «Русский язык» и «Математика» на основании средних четвертных отметок.