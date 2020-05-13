 

Большинство россиян намерены соблюдать масочно-перчаточный режим

13.05.2020, 13:08, Новости дня

Большинство россиян намерены строго соблюдать масочно-перчаточный режим при снятии ограничительных мер из-за коронавируса, свидетельствуют результаты опроса сайта стопкоронавирус.рф.

Опрос показал, что от 59 до 73% опрошенных (в зависимости от площадки) заявили о готовности строго соблюдать перчаточно-масочный режим. При этом от 20 до 31% человек планируют носить только одну маску и перчатки, передает ТАСС.

Около 7-10% респондентов заявили, что не собираются соблюдать никаких мер предосторожности.

В опросе, который проводился в каналах стопкоронавирус.рф в мессенджерах Telegram и Viber, приняли участие свыше 120,4 тыс. человек.

В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Власти столицы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима. На всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 242 тыс. случаев заболевания.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Мексика договорилась с США о снижении нефтедобычи

16.04 / Против готовившего нападение на школу подростка в Красноярске возбуждено дело

02.05 / В метро Баку решили ввести «масочный режим»

12.04 / Москвич открыл стрельбу по прибывшим на вызов в коммуналку полицейским

10.04 / В Киеве за сутки выявили 13 случаев COVID-19

22.04 / «Укроборонпром» собрались ликвидировать

02.04 / В Алматы на карантин закрыли целый микрорайон, где живут 20 тысяч человек

06.05 / Италию попросили помочь РФ плазмой выздоровевших от коронавируса

20.04 / Коррекционную спецшколу в Магнитогорске закрыли на карантин из-за заражения сотрудниц

30.04 / Волонтер: Добровольцы готовы работать в районах с самой сложной эпидемиологической обстановкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска