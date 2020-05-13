Действия сестер Хачатурян отказались переквалифицировать

13.05.2020, 13:08, Новости дня

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на самооборону, сообщил адвокат одной из сестер Алексей Липцер.

«Нас уведомили об окончании дополнительных следственных действий. Следствие проигнорировало доводы Генеральной прокуратуры и оставило прежнюю квалификацию – убийство по предварительному сговору, отказавшись смягчить или переквалифицировать на необходимую оборону», – сообщил Липцер, передает РИА «Новости».

Защита теперь будет знакомиться с материалами дополнительного расследования, до конца месяца его передадут в Генпрокуратуру для утверждения обвинения.

В январе Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, это должно было повлечь за собой «прекращение уголовного преследования», сообщал адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца. В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.