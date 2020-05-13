На лабутенах и в спортивных штанах: Приянка Чопра рассказала, что носит дома на карантине

13.05.2020, 13:06, Разное

Карантин – совсем не повод забывать о стиле и откладывать в дальний угол гардеробной наряды на выход. Ведь “выйти в свет” можно и на лужайку перед домом или как минимум в столовую для ужина. Последнего принципа придерживается и актриса Приянка Чопра, которая старается даже в четырех стенах держать марку одной из самых стильных знаменитостей. Удобным домашним шлепанцам или меховым тапочкам, которые обычно носят дома как знаменитости, так и “простые смертные”, она предпочитает… лабутены. Бежевые лодочки с узким носом и на высоком каблуке, по словам актрисы, стали ее любимой домашней обувью. Причину же такой необычной любви Приянка пояснила в своем комментарии американскому изданию InStyle:

Они же отлично смотрятся вместе со спортивными штанами! Помню, как надела свои первые лабутены для фотосессии: я тогда как раз только посмотрела “Секс в большом городе” и думала, боже, да я почти как Сара Джессика-Паркер. Я была в восторге! Так что если вы сейчас хотите почувствовать себя привычно, вернуться к нормальной жизни, то просто наденьте отличную пару этих лодочек вместе с толстовкой, распустите волосы, накрасьте губы помадой – и вот вы уже приоделись к ужину.

Приянка в любимых лабутенах во время своего девичника

Актриса, у которой означенные лабутены есть в любимом беже и в трех видах – на низком, среднем и высоком каблуках – впрочем, забывает, что привычная жизнь большинства ее поклонников вряд ли включает в себя ежедневные выходы в свет. Вряд ли включает она в себя и траты на пару туфель от Кристиана Лубутена, стоимость которых начинается в районе 30 тысяч рублей и иногда достигает и 500 тысяч.

Приянка Чопра и Кристиан Лубутен, 2019 год

Впрочем, для Приянки ношение лабутенов, которые часто называют не только самыми известными, но и самыми неудобными туфлями в мире, действительно является приветом из привычной жизни. С самим Кристианом Лубутеном Чопра дружит уже около 15 лет и исправно носит его творения во время своих визитов на премьеры и открытия бутиков. Туфли дизайнера она выбрала и для своей свадьбы, которую сыграла с возлюбленным Ником Джонасом в 2018 году. Специально для Приянки Кристиан даже пошел на невиданное для него, любителя виртуозных подъемов женской стопы, ухищрения: создал для второй, более расслабленной части церемонии специальные золотые сандалии на плоской подошве, чтобы невесте было удобнее провести этот день.

Свадьба Приянки Чопры и Ника ДжонасаВ остальном же в вопросах красоты и высоты каблука Кристиан Лубутен остается непреклонен – и наверняка бы, как и Приянка, посоветовал нам всем почаще радовать себя шпильками даже во время изоляции. Ведь философия дизайнера такова:

Думаю, женщинам нравится выглядеть красиво. Это нормальное желание – хотеть выглядеть лучше, радовать себя. Никто, знаете ли, не хочет выглядеть ниже, чем он есть.