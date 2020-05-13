Педиатр предупредила об особой угрозе коронавируса при беременности

13.05.2020, 13:05, Разное

Педиатр Татьяна Буцкая заявила, что заражение коронавирусом COVID-19 во время беременности несет серьезную угрозу. По словам медика, инфекция может негативно сказаться на здоровье и развитии ребенка.

Буцкая отметила, что заражение в первые три месяца беременности способно повлиять на рост плода, во вторые три – вызвать задержку в его развитии. А на последних сроках COVID-19 может спровоцировать преждевременные роды. Кроме того, находящиеся в положении женщины могут тяжелее переносить болезнь из-за дыхательной недостаточности.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Май 2020 в 12:41 PDT