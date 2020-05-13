Пятеро депутатов Госдумы заразились коронавирусом

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13.05.2020, 13:05, Разное

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что с начала эпидемии коронавируса COVID-19 в стране инфекцию подхватили пятеро членов нижней палаты российского парламента. Трое из них попали в больницу.

Володин отметил, что один из заболевших политиков позже был выписан из медучреждения, двое остаются на стационарном лечении. Двое других парламентариев борются с заболеванием на дому. Ранее стало известно, что коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Май 2020 в 12:41 PDT



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