Пятеро депутатов Госдумы заразились коронавирусом
13.05.2020, 13:05, Разное
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что с начала эпидемии коронавируса COVID-19 в стране инфекцию подхватили пятеро членов нижней палаты российского парламента. Трое из них попали в больницу.
Володин отметил, что один из заболевших политиков позже был выписан из медучреждения, двое остаются на стационарном лечении. Двое других парламентариев борются с заболеванием на дому. Ранее стало известно, что коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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