 

Внедорожник Suzuki Jimny подорожал на 50 тысяч рублей в России

13.05.2020, 13:00, Новости дня

Японский автогигант Suzuki объявил об удорожании на рынке РФ нового внедорожника Suzuki Jimny.

Данный автомобиль в различных комплектациях прибавил к основному ценнику до 50 тысяч рублей, что соответствует удорожанию на 2,9-3,4%. В минимальной версии внедорожник Suzuki Jimny теперь продается 1,5-литровым мотором на 102 л.с. мощности и 5-ступенчатой трансмиссией за 1,53 миллиона рублей. В модификации с автоматической коробкой передач цена достигла 1,6 млн рублей.

В максимальной комплектации стоимость нового внедорожника составляет 1,74 миллиона рублей. Напомним, еще к концу весны уже объявлялось об увеличении стоимости автомобиля, который ранее уже прибавил к основной цене от 20 до 50 тысяч рублей.



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