 

Обновленный Mini Countryman заметили на Нюрбургринге

13.05.2020, 13:00, Новости дня

Фотошпионы обнаружили в ходе тестовых испытаний на трассе Нюрбургринга  обновленную версию MINI Countryman.

Отличить новинку можно по форме головной оптики, предложенной в квадратной форме. Вместе с тем изменения распространились также на решетку радиатора и задние фонари, которые отличают новинку MINI Countryman от предшествующего поколения. Есть предположения, что в последующий период изменения также коснутся и салона с применением цифровой приборной панели, мультимедийного комплекса.

Из технических характеристик о новинке MINI Countryman известно, что под капотом применят 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает мощность 136 л.с. Кроме того, производитель не исключает применение 2-литрового агрегата на 192 л.с мощности.



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