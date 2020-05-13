 

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тысяч рублей

13.05.2020, 13:00, Новости дня

Чешский автогигант Skoda объявил о предложениях на покупку новых автомобилей по более привлекательной цене.

Наиболее значимой окажется выгода при пользовании системой «Трейд-ин», по которой можно добиться удешевления на 300 тысяч рублей. В компании уточнили, что самую высокую степень выгоды получат те, кто выберут флагманскую версию Skoda Superb. Чуть менее существенной окажется скидка на кроссовер Kodiaq. Однако воспользоваться системой можно и на другие модели, которые станут дешевле на 105-150 тысяч рублей.

В компании напомнили о кредитных предложениях, по которым можно приобрести автомобили с минимальными 3%. Однако время акции ограничено текущим месяцем, а далее выпгодня программа будет приостановлена.



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