Мурашко назвал сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

13.05.2020, 12:53, Новости дня

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в июне планируется начать клинические испытания вакцины от коронавируса.

«В июне … планируется начать клинические испытания, по результатам доклинических мы поймем, сколько вакцин кандидатных выйдет», – сказал министр на заседании в Госдуме, отвечая на вопрос о том, когда в РФ появится вакцина от коронавируса.

Он добавил, что рассчитывает, что в июле, ближе к последней декаде, препараты появятся. По словам министра, от научных сотрудников сейчас есть такие прогнозы, передает РИА «Новости».

Мурашко также подчеркнул, что несколько препаратов для лечения COVID-19 скоро войдут в клиническую практику

«Сегодня мы видим неплохие результаты по препаратам, которые, думаю, … в ближайшие несколько недель войдут в клиническую практику. Они реально меняют картину заболевания. И одни из них заменяют иностранные препараты, и один из препаратов обладает в том числе и противовирусной активностью. Сейчас первый опыт клинического использования показывает уже позитивный эффект», – рассказал миниср.

Он также отметил, что медицинская система образования в РФ позволяет в короткий промежуток времени дополнительно подготовить медиков для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

«Подготовка медицинского персонала. Фактически такого количества инфекционистов, конечно же, и пульмонологов не имела ни одна страна, и наша в том числе. Мы должны были перестраиваться на ходу. Медицинское образование, классическое медицинское образование, позволяет врачам в очень короткий промежуток времени, что и было сделано, доподготовить медицинскую сестру, фельдшера для того, чтобы он мог оказывать высокопрофессиональную, с учетом методических рекомендаций, помощь», – сказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал создать «глобальную коалицию» для разработки вакцины от COVID-19, которая «должна стать доступной повсюду и для всех» и «восприниматься как глобальное общественное достояние».