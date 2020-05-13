 

В МВД задумались над продлением водительских удостоверений на время пандемии

13.05.2020, 12:53, Новости дня

МВД разработало проект приказа, который предусматривает продление на время пандемии коронавируса истекших водительских удостоверений и общегражданских паспортов.

«Проект приказа МВД <…> подготовлен в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции и в соответствии с пунктом 3 указа президента РФ. <…> Предметом нормативного регулирования проекта приказа является установление особенностей по замене документов, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, и выдаче паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории России, гражданам РФ, достигшим возраста 14 лет в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года», – сообщается в пояснительной записке к проекту, передает ТАСС.

Реализация проекта не потребует дополнительного финансирования, в том числе средств федерального бюджета, отмечается в записке.

Ранее Верховный суд РФ сообщил, что водителей нельзя штрафовать за просроченные права, действие которых истекло с 1 февраля.



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