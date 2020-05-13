ЕГЭ в 2020 году решено проводить только для поступающих в вузы

13.05.2020, 12:53, Новости дня

ЕГЭ в 2020 году планируется проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз, сообщили в Минпросвещения.

Сами экзамены будут перенесены на более поздний срок, дата уточняется, информирует ТАСС.

Кроме того, для девятиклассников отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые будут выставлены на основании годовых, передает РИА «Новости».