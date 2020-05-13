Google Play Music предлагает пользователям перейти на YouTube Music из-за скорого закрытия

13.05.2020, 12:53, Разное

Представители американской компании Google рассказали о скором закрытии сервиса прослушивания музыки Google Play Music. Поэтому, они предлагают пользователям перенести свой плейлист в YouTube Music.

Как известно, во владении корпорации находятся два сервиса для прослушивания музыки, но большее внимание всё же уделяется YouTube Music, который регулярно обновляется. Несколько дней назад в данном сервисе было опубликовано специальное видео, показывающее, каким образом юзеры могут перенести свой плейлист сюда. По словам представителей сервиса, YouTube Music может стать новым домом для прослушивания и поиска различных музыкальных файлов.

Кроме того, и сами Google будут способствовать удобному переходу из одного сервиса в другой, при этом, вся пользовательская музыка сохранится. Вероятнее всего, уже в ближайшее время стоит ожидать закрытия Google Play Music, пишет издание «New Inform».