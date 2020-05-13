Мнение: “Случайная утечка” в ФБР о причастности Саудовской Аравии к 9/11

13.05.2020, 12:50, Разное

ФБР "по ошибке" рассекретило личные данные одного из подозревамых в терактах 11 сентября 2001 года.

Им по счастливому стечению обстоятельств оказался сотрудник посольства Саудовской Аравии в США Ахмед аль Джеррах, работавших в США с 1999-2000 годах и как утверждается в рассекреченном досье, имевшего контакты с теми, кого США официально считают виновными в организации теракта 11 сентября. Организация представляющая жертв 11 сентября сразу заявила, что ФБР знало, но скрывало информацию о связях террористов с посольством Саудовской Аравии, которое "оказало решающую поддержку, как минимум 2 угонщикам самолетов".

Стоит отметить, что при Бараке Обаме, на государственном уровне осуществлялся накат на Саудовскую Аравию, когда ее фактически обвиняли в причастности к организации терактов 11 сентября и даже обсуждался вопрос о необходимости истребования с нее компенсаций через американские суды. После победы Трампа в 2016-м году эту тему благополучно прикрыли, а когда произошла "неприятность" с убийством и расчленением Хашогги в саудовском консульстве в Турции, США на официальном уровне помогали саудитам гасить эту историю, показывая, что у администрации Трампа несколько иные подходы в отношениях с Эр-Риядом. И так было до недавней нефтяной войны, когда саудиты на пару с Россией больно ударили по американской сланцевой индустрии.

Целый ряд сенаторов (как демократов, так и республиканцев), связанных с сланцевым бизнесом, требовали санкций и последствий для Саудовской Аравии за это, потому что с Россией и так все понятно, но такой подлянки от "верного союзника" никак не ожидали.

И вот, вскоре после формального завершения нефтяной войны, ФБР как бы случайно вбрасывает улики, указывающие на причастность Саудовской Аравии к терактам 11 сентября. При том, что Национальная Разведка США и ФБР рассматривают эти документы как секретные и не подлежащие публикации, о чем заявлялось в том числе и публично.

Такие вот случайные случайности.