 

Глава Минздрава заявил, что дефицита коек не было и нет

13.05.2020, 12:48, Новости дня

Дефицита коек для пациентов с коронавирусной инфекцией не было ни на одном этапе их развертывания, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

«Фактически к 28 апреля был поставлен план по минимальному развертыванию количества коечной сети. Во главу угла было поставлено <…> в крупных мегаполисах, где риск распространения самый высокий, одна койку на 1 тыс. человек. В городах с низкой плотностью населения в регионах был установлен норматив одна койка на 2 тыс. человек. И в них 35% – реанимационная защита. Ни на одном из этапов не было дефицита коек. Это важный элемент», – передает ТАСС слова Мурашко.

«Ранее к инфекционным койкам не предъявлялись такие требования по такому высокому ориентированию патологии поражения на легких, эта ситуация в таком масштабе была впервые. <…> Фактически сегодня развернуто уже более 140 тысяч коек, но это койки уже другого формата: соотношение к реанимации значительно ниже. Мы сегодня увеличили фактически от того, с чего начинали, к сегодняшнему дню количество коек больше чем в 5 раз», – добавил министр.

За последние сутки в РФ выявлено 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 2212 человек. Накануне, 12 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 899 Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 861.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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