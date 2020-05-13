MSNBC – для открытия школ и вузов в США не хватает тестов на COVID-19

13.05.2020, 12:42, Новости дня

Чтобы американская система образования вновь заработала, администрация должна нарастить объёмы тестирования до 1 августа, передаёт MSNBC слова председателя комитета сената США по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий. Как отмечает телеканал, без возвращения детей в школу невозможно восстановление экономики страны в целом.

Так и хочется сказать, что эти слушания в комитете (сената США по здравоохранению. — ИноТВ), если посмотреть их от начала до конца, создают впечатление, будто ты в другой вселенной. Они были очень деловыми, по большей части, как мне кажется, очень профессиональными. Каждый из сенаторов… Может быть, у них были и свои узкополитические цели, но, определённо, похоже было, что они хотят выяснить какую-то конкретную информацию. Это было напоминание… И общая картина…

Послушайте внимательно, что говорил (сенатор. — ИноТВ) Ламар Александер. По моему впечатлению, он старался подтолкнуть администрацию: «То есть вы говорите, доктор Фаучи и адмирал Геруар, что если получится проводить больше тестов, то открытие университетов и школ возможно».

Итак, Кэти, что заявил Ламар? Вот ваш крайний срок: до 1 августа увеличьте тестирование настолько, чтобы 5 тысяч кампусов и 100 тысяч школ можно было относительно безопасно открыть. Мне кажется, это очень реалистичные и важные временные рамки. И я подумал, что в конце Ламар Александер, по сути, говорил администрации: «Вот каких показателей вы должны добиться. Сделайте это, и я заткнусь».

КЭТИ ТУР, корреспондент MSNBC: Не следует забывать, что для восстановления экономики в целом школы необходимо открыть. Потому что родителям нужно иметь возможность выходить из дома. Если для их детей нет школы, им приходится сидеть дома, чтобы заниматься ими. Нельзя вытащить из дома одних, не вытащив других.

Но с тестированием у этой администрации такая путаница… На самом деле, все предпринятые меры были запутанными и сбивающими с толку — кажется, вы так выразились на выходных. Лучше и не скажешь. Мы пытались добиться большей ясности. И какая-то дополнительная ясность была внесена во время этих слушаний.

И Фаучи неоднократно пользовался возможностью заявить, что все его советы — а он прямо говорил, что это именно советы — основаны на науке. Но он действительно заявил, что число жертв, вероятно, больше и что этот вирус просто так не исчезнет, настолько он заразен. Он не стал утверждать, что дети в безопасности, хотя (сенатор. — ИноТВ) Рэнд Пол пытался добиться от него этого. Он упомянул колледжи — вы про это уже говорили: нам нужно больше тестов. И он не гарантировал эффективность вакцины.

Открытых вопросов по-прежнему много, потому что наука пока не нашла ответов, Чак. Но мы получили более ясное представление о мнениях и о нынешних направлениях исследований наших экспертов в области здравоохранения.

Дата выхода в эфир 12 мая 2020 года.